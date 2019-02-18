國泰投信看好今年股優於債 大陸A股為首選

（中央社記者韓婷婷台北18日電）中美貿易戰持續牽絆全球經濟及股市，針對今年投資布局，國泰投信認為，全球景氣修正已近尾聲，上半年整體看來「股優於債」，其中，大陸A股是首選，台股下半年相對較有機會。

國泰投信總經理張雍川表示，綜觀大陸市場，融資斷鏈問題稍見改善、中美貿易戰趨緩，有助陸股反彈力道，目前看來資金比較寬鬆，中美貿易戰是最大干擾，不過，一般認為，中國以時間換取空間的策略，時間將站在中國這邊，中國經濟體未來成長仍不可限量。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠表示，以過去12月為基礎來計算，股息殖利率(3.7%)大於5年期債券殖利率(2.9%)，從過去陸股起漲前的統計觀察，常常會出現股息殖利率大於債券殖利率，被視為陸股起漲前的指標訊號，至少上半年股優於債明確，其中，A股大型權值股將是首選。

張雍川表示，台股今年初以來的波段漲幅相對全球股市弱，指數破萬點後拉回至9400點後反彈，顯得軟弱無力，台灣受貿易戰影響，台灣的出口值相當於GDP的80%，比例之高在全球屬一屬二，台灣靠外銷產業為主，因此，外貿一不好，出口反應很明顯，另外，台積電出包也有影響。

張雍川表示，預計台股要等到貿易戰真正塵埃落定，下半年相對較有機會。現階段看來大陸A股相對有機會。（編輯：郭萍英）1080218