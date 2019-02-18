脫歐後關稅衝擊 保時捷銷往英國可能漲一成

（中央社記者戴雅真倫敦18日專電）脫歐衝擊也影響豪奢消費群，保時捷（Porsche）警告英國消費者，脫歐後受到關稅影響，賣往英國的保時捷跑車可能要加價一成。

英國廣播公司（BBC）表示，保時捷要求英國買家簽署一項條款，同意負擔可能會多出的關稅，稱這是「預防措施」。

保時捷表示：「脫歐協商的可能結果，導致3月29日後銷往英國的進口汽車可能會增加上看10%關稅。因此，我們通知汽車可能會在3月29日之後到貨的顧客，可能會受到關稅影響，讓他們選擇是否調整訂單。」

保時捷在英國沒有製造廠，所有車輛都是進口。保時捷表示，在1月17日之前下單的顧客將不受影響。這10%的附加費，讓入門款的保時捷911售價從9萬3110英鎊（約新台幣368萬元）提高至10萬2421英鎊（約新台幣404萬元）。

率先揭露保時捷漲價消息的汽車雜誌Car Dealer編輯柴普林（Rebecca Chaplin）表示，這對汽車產業來說是個壞消息，因為買家可能延遲購車，選擇先觀望，等到脫歐前景更明朗後再下單。

保時捷是德國福斯汽車集團（Volkswagen）旗下的車廠，但集團拒絕評論除了保時捷之外，旗下的奧迪（Audi）、布加迪（Bugatti）、藍寶堅尼（Lamborghini）、斯柯達（Skoda）、西雅特（Seat）及杜卡迪（Ducati）是否會跟著漲價。（編輯：郭中翰）1080218