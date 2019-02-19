銀行大數據分析 射手處女天蠍資產最豐

（中央社記者韓婷婷台北19日電）根據開發金控旗下凱基銀行使用自身資料庫大數據分析，發現，射手座、處女座、天蠍座依序位居資產最豐的前3名，且理財策略因星座特質而大不同。

其中，射手座可能因其偏好單純直接的性格特質所致，資產配置有6成以上為現金存款；排名第2的處女座，存款、投資及保險比例上各占3成，配置穩健均衡，呼應其務實性格；第3名是精明的天蠍座，特別偏愛固定收益的保險產品，占比高達6成。

凱基銀分析後發現，位居資產最豐榜首的射手座、資產配置超過6成在現金存款，很可能與其喜歡單純、直接的性格特質相關，亦可能是因射手座希望經常保持投資的靈活彈性。

位居第2名的處女座，投資風格則呈現穩扎穩打的策略，在存款、投資及保險比例上各占3成，資產配置穩健均衡，凱基銀表示，金錢態度務實的處女座，喜歡仔細分析找出最有利的投資機會。

至於第3名的天蠍座則是偏愛固定收益的保險產品，占比高達6成，不論是在產品種類別或購買次數上，天蠍座都占據首位。尤其保險商品種類繁多，也滿足天蠍座精打細算，喜於找出成本效益最高的性格，是能兼顧理財及人生風險管控的個中高手。

凱基銀理財規劃部資深協理張冠雄表示，星座排名僅供趣味參考，其實高資產客戶的共通特質都是非常瞭解自身需求，進而理性擬定行動策略，並透過理專定期績效追蹤，建議民眾投資時不要僅憑自己的直覺作決策，而是應善用專業理財團隊的需求分析與規劃建議，早日達成人生財富目標。（編輯：郭萍英）1080219