台積電季季配息創首例 法人：台股正向循環

（中央社記者張建中新竹19日電）台積電董事會今天決議未來將每季配發現金股利，成為國內首家決定一年多次配發現金股利的企業。法人認為，這將有利台股形成長期投資的正向循環。

新版公司法去年11月1日上路，其中第228-1條為外界稱為「股王條款」，放寬企業得每季或半年分配現金股利。

台積電董事會今天通過修訂公司章程，呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派現金股利。待股東會通過，董事會規劃未來每季現金股利將於次一季董事會核准後6個月內配發。

台積電董事會規劃第2季核准今年第1季的每股現金股利新台幣2元，並預計於第4季發放。台積電表示，考量投資者比較喜歡每季發放現金股利，且未來自由現金流量可望更高，是台積電決定未來每季配發現金股利的主因。

國內投顧業者認為，這對台股具有重大的歷史意義，有利外資、壽險與退休基金的機構投資人，尤其現階段國內金融機構投資持有台積電股權僅3%來看，長期投資台積電等優質台灣企業的比重將提升。

而投資人或法人也可透過多次現金股利配發與除息股價低點，將股息資金再投入買股，投顧業者看好，這將形成長期投資的正向循環。

除了複利效益可提高投資誘因外，分析師王兆立指出，未來每季配發股利的海外基金也不需為了籌措股利資金被迫賣股，有助台積電籌碼穩定度提高。

另外，健保補充保費在股利所得方面，是以單次給付金額為計算基礎，股利多次發放，將可降低單次發放的金額，有利小股東單筆股利所得低於新台幣2萬元的下限門檻，免繳健保補充保費。

台積電未來每季配發現金股利對於大小股東都有利，王兆立說，因現金股利配發前，融券都將被迫強制回補，若融券過高，未來恐面臨多次軋空的壓力，這對空方將有不利影響，對空方勢力可能有壓抑的效果。（編輯：張良知）1080219