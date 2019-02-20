漢來攜手泰國正大集團 海港城插旗東南亞

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）漢來美食集團插旗東南亞，和泰國CP正大集團合作在曼谷開設海港城餐廳，預計未來5年將在泰國再展店4家。漢來美食希望海港城能成為集團在東南亞市場的航空母艦。

漢來美食集團和泰國CP正大集團合作前進曼谷，兩大集團合資在泰國成立「CP漢來海港」公司，正大集團持股51%，漢來美食持股49%，在百貨公司暹羅天地（iconsiam）開設占地約596坪的「CP漢來海港」自助餐廳，餐廳斥資新台幣約1億3000萬元打造。

「CP漢來海港」自動餐廳今天舉行開幕式，正大集團資深董事長謝國民（Dhanin Chearavanont）、國揚集團創辦人侯西峰、漢來美食總經理林淑婷、正大食品部門執行長蘇卡瓦（Sukhawat Dansermsuk）剪綵後，餐廳宣告正式營運。

漢來美食海港餐廳品牌長劉子銘受訪表示，正大集團到台灣看到海港城的營運模式後覺得很喜歡，資深董事長謝國民建議海港城到曼谷拓點，曼谷是海港城第10家餐廳，也是東南亞的第一家，海港城可以成為集團的航空母艦，後續是否要再引進其他品牌都可以再談。

蘇卡瓦受訪表示，他到台灣去看之後覺得很感動，泰國沒有海港城這種經營模式，因此想引進泰國，除有海鮮，還有提供日本和中華料理，符合泰國人的需求，且海港城有專業技術餐飲管理，正大集團具有採購能力和服務能力，因此促成了此次合作。

蘇卡瓦也說，漢來海港城在曼谷開設，可對泰國有幫助，第一是對稅務有貢獻，第二是為泰國創造更多的工作機會，目前海港城9成員工、約100多人是泰國人，雙方的合作對國家是有貢獻的。

蘇卡瓦說，漢來和正大預計未來5年將在泰國再開4家海港城餐廳，曼谷預計再開1至2家，其餘地點可能選擇清邁或普吉，長遠來看除了泰國，越南、新加坡、馬來西亞和緬甸都可以考慮設點。（編輯：高照芬）1080220