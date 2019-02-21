智慧製造輔導團 促業者投資8.55億升級轉型

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部籌組智慧製造輔導團，主動為廠商提供諮詢診斷及技術服務，去年至今已輔導58案申請政府資源6.98億元，並帶動廠商投入8.55億元，朝智慧製造升級轉型。

政府推動5+2產業創新計畫，經濟部透過連結在地、連結未來、連結國際3方向推動，連結在地部分包括建置智慧製造試營運場域，並透過智慧製造輔導團主動協助。

經濟部去年針對智慧機械成立智慧製造輔導團，迄今共提供324家中小企業諮詢診斷服務，經濟部工業局長呂正華今天說明智慧機械產業推動方案時表示，輔導團診斷就像醫生問診，了解症狀之後再開藥方，業者可以到不同「藥局」拿藥，包括58案已申請政府資源，也有廠商透過工業局平台與已完成技術服務登錄的業者合作，自行研擬解決方案，目前已帶動廠商投入8.55億元做智慧化升級。

作為智慧製造試營運場域的全國產化打樣中心於去年9月掛牌啟用，展示國產化設備組成的工業4.0應用全貌，目前已有逾1400家廠商，共3800人次參訪，廠商可依自身需求選用不同層級設備。根據工業局了解，目前國內中小企業大部分還在從2.0升級至3.0階段，需要進行資訊化及自動化升級，相結合後才能進入4.0階段。

為提高中小企業數位化能力，工業局在連結未來部分推動安裝智慧機上盒（SMB），去年共完成61案，促成1300台設備聯網，其中以金屬零件設備業聯網台數最多，共360台，其次為機械設備製造業（326台）、車輛零件製造業（215台）等，今年目標完成1500台設備聯網。

呂正華表示，為進一步鼓勵業者投入智慧化轉型，並鼓勵台商回台投資，現正推動產業創新條例修法納入智慧機械的投資抵減方案，企業在2019年至2021年投資於智慧機械的支出達新台幣100萬元以上者，單年可享受營所稅5%抵減率，分3年則抵減率為3%，不過，每筆適用投資抵減支出金額不得超過10億元，且抵減稅額不得超過當年度應納營所稅額的3成。

產業創新條例有關智慧機械投資抵減的修法草案已在去年12月底函送立法院審議，將爭取在本會期通過實施。（編輯：郭萍英）1080221