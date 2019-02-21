PCBECI示範團隊成軍 力促印刷電路板智慧製造

（中央社記者江明晏台北21日電）印刷電路板設備通訊協定(PCBECI)設備聯網示範團隊今天在台灣電路板協會(TPCA)舉行啟動儀式，力促PCB智慧製造「扎穩馬步」，協助台灣中小型20家板廠機聯網IoT升級。

TPCA指出，經一年籌備，PCBECI設備聯網示範團隊今天啟動。示範團隊是由沃亞科技、志聖工業、東台精機、揚博科技、群翊工業共同組成，並在工業局副局長楊志清見證下，宣示以共同的印刷電路板（PCB）設備通訊協定(PCBECI)協助台灣中小型板廠做智慧製造升級，在政府支持下，強化本土設備商技術研發能力，穩固台灣在全球PCB領域領先地位。

PCB設備通訊協定(PCBECI)是台灣電路板協會與國際半導體產業協會(SEMI)共推的產業標準。因為PCB製程繁複，設備種類繁多，為解決底層設備溝通的問題，因此有PCBECI的產生，並在台灣本土設備商率先採用下，以示範團隊形式做產業的扎根推廣。

啟動儀式由工業局副局長楊志清、東台精機集團董事長嚴瑞雄、沃亞科技總經理郭一男、志聖工業副總經理賴慶文、群翊工業總經理余添和、揚博科技協理巫坤星、台灣電路板協會副理事長梁茂生、國際半導體產業協會資深執行顧問張德安、資訊工業策進會主任何偉光到場見證。

梁茂生指出，機器聯網收集資料象徵PCB智慧製造正在打通任督二脈，也希望透過此次計畫能建立一個有效且具效益的商業模式，未來能很快地在PCB業界複製擴散，讓業界共獲其利。

未來，示範團隊除協助20家板廠100台設備升級外，並希望建立PCB產業可視化樣板，包含機台稼動率、設備異常即時顯示、設備狀況遠端監控、數據整合等四大功能，目標在於縮短設備及生產資訊擷取及分析的時間，預計大幅降低板廠進入智慧製造的門檻，與節省整體建構成本。（編輯：郭萍英）1080221