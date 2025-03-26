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楊志清接管產業園區管理局 提3大願景拚產業AI化

2025/3/26 15:50（3/26 15:56 更新）
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新任經濟部產業園區管理局長楊志清（右）26日正式上任，將在既有基礎上致力推動園區發展的優化及創新，朝智慧、安全和永續3大願景邁進。（經濟部提供）中央社記者劉千綾傳真 114年3月26日
新任經濟部產業園區管理局長楊志清（右）26日正式上任，將在既有基礎上致力推動園區發展的優化及創新，朝智慧、安全和永續3大願景邁進。（經濟部提供）中央社記者劉千綾傳真 114年3月26日
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（中央社記者劉千綾台北26日電）新任經濟部產業園區管理局長楊志清今天正式上任，提出智慧、安全和永續3大願景，將在既有基礎上致力推動園區發展的優化及創新，包括落實產業AI化、打造安心和優質投資場域、打造低碳綠色永續園區。

經濟部園管局今天舉辦新任局長布達宣誓典禮，由經濟部常務次長賴建信監交，卸任代理局長劉繼傳交棒印信給楊志清，將持續推動科技產業園區及產業園區轉型升級、永續經營等服務及管理。

園管局發布新聞稿表示，楊志清為台科大管理碩士，公職生涯從產業服務領域基層做起，歷任工業局組長、副局長、經濟部主秘及產業發展署署長，學經歷完備，工作認真負責、執行力強，且勇於任事。

楊志清過去帶領經濟部有「鋼鐵勁旅」之稱的產發署團隊共同打拚，期間致力推動產業創新條例修法，並經歷產業高值化、整備防疫物資、智慧低碳雙軸轉型等重要工作，被視為促進園區永續發展關鍵推手，深獲產業界好評。

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園管局表示，轄管園區多達80個且遍布全台，賴建信期勉未來持續以提供優質空間，支援五大信賴產業發展，並推動境外關內政策，延伸台灣產業實力，同時落實均衡台灣政策，深化特色產業聚落等3大重點工作，加速實踐經濟政策。

楊志清表示，將在既有基礎上致力推動園區發展的優化及創新，朝智慧、安全和永續3大願景邁進，包括落實產業AI化、打造安心和優質投資場域、打造低碳綠色永續園區；並公私協力傾聽產業心聲，導入政府輔導資源，以建構符合當前新科技產業需求的優質基地，帶動園區產業發展及永續經營。（編輯：林家嫻）1140326

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