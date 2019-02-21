台船今年力拼不虧損 風電營收漸增

（中央社記者韋樞台北21日電）台船公司董事長鄭文隆今天在法說會中表示，台船去年前3季稅前虧損25.3億元，但靠著相關計畫止血，加上風電營收逐步貢獻，以及新交12艘船，今年努力打平虧損。

台船去年前3季稅前虧損新台幣25億2789萬元，由於建造商船營收占全公司營業額比例達9成以上，容易受到航運和造船景氣循環和船噸供需失衡的衝擊，去年起逐步調整營收比重。

台船總經理曾國正表示，今年會繼續調整營收來源比重，建造商船占約3/4，國艦國造占約1/4，風電事業占1%；但明年商船占營收比降至1/2，國艦國造與風電事業合計占1/2，其中風電事業將占1成多至2成左右。

法人詢問台船如何減少虧損，鄭文隆說，台船本身有止血計畫，且過去虧本來自一部重大設備在風災中受損，延誤諸多造船進度，必須按合約賠款，再加上匯損問題所致，但今年起這些因素已消失，同時有風電事業逐步挹注，包括去年10月與風電開發商沃旭簽約60支基樁，耗費約2萬公噸鋼材，將陸續交貨挹注今年營收。

曾國正指出，今年台船預計交船12艘，包括上半年交3艘科技部的海洋研究船和1艘駁船，下半年再交中鋼運通公司4艘20.8萬噸散裝船、德翔海運2艘1800TEU貨櫃船及2艘新加坡的半潛式重載船，將挹注部分營收。

曾國正說，台船在最新的風電海事工程事業中，主要分成台船環海T&I(運輸及安裝)、船隊、防蝕、海上變電站、鋼構設備(TP/PP)與風場運作維修等6大工作區域，目前較有進度的是鋼構設備。

曾國正表示，台船改造一條高雄廠現有造船產線為多用途的TP/PP鋼構產線，分別預計今年和明年第3季完工，多用途產線可年產基樁(PP)100支，年產能約3.85萬公噸；轉接段(TP) 48支，年產9600公噸，目前先供應沃旭的60支基樁生產，再洽接其他風電開發商業務。（編輯：郭萍英）1080221