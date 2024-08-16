台船董事長鄭文隆卸任 經部證實成大教授黃正弘接任

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（中央社記者曾智怡、林巧璉台北16日電）台船新任董事長傳由成功大學系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接任，經濟部證實並表示，黃正弘不僅是船舶工程專業，對台船情況也相當熟稔，日前已將此人事案上呈，並經行政院長卓榮泰批准，將擇期展開交接工作。

台灣國際造船股份有限公司告訴中央社記者，將依規定召開臨時董事會處理後續流程。

媒體報導台船董事長鄭文隆將卸任，改由黃正弘接任，對此經濟部證實，鄭文隆過去就曾表達已完成階段任務，後續執政團隊也尋覓適合人選，最後擇定教授黃正弘，不僅是船舶工程專業，事實上，他也有不少學生在台船服務，對台船情況也相當熟稔。

經濟部日前已把此人事案上呈，並已經卓榮泰批准，將擇期展開交接工作。

黃正弘是北卡羅萊納州立大學機械博士，專精機械反算問題、數值方法、系統最佳化設計問題等領域，在成大擔任過造船及船舶機械工程系（系統及船舶機電工程學系前身）系主任，更曾任成大財務長、水工所所長、以及副校長等職務，現為成大系統及船舶機電工程學系講座教授。（編輯：潘羿菁）1130816