金融業穩定獲利愈來愈難 資誠提倡數位轉型

（中央社記者邱柏勝台北22日電）隨著法規趨嚴、競爭對手增加，金融業維持穩健獲利越來越不容易，資誠（PwC）提出強化工時管理、擁抱平台經濟、掌握動力等策略，進行數位轉型，以建構獲利能力，並保持競爭力。

資誠聯合會計師事務所今天發布「2019金融業生產力調查報告」，調查指出，近年金融業面臨重大挑戰，包括增加資本要求的新法規，以及金融科技業帶來的競爭壓力。多數銀行的股東權益報酬率已不復往年光景，保險公司和資產管理產業的獲利能力也面臨嚴峻挑戰。

為提高報酬率，金融業縮減開支和人事，轉向自動化、境外外包跟引進新科技來解決現況。然而，典型的降低成本措施短暫且有限，仍不足以應對目前經濟低迷帶來的影響。

對此，資誠企業管理顧問公司執行董事林維琪表示，金融危機後，許多企業採用降低成本的作法，實質上已讓這個產業去全球化，變得更加區域化及在地化，但也因此減少一些客戶和業務機會。若金融機構要長期提高獲利能力，必須從基礎上改善企業的生產力，建立一個永續且有生產力的商業模式，能夠與現有金融機構以及純數位競爭對手來競爭。

調查也歸納出幾項策略，提升金融業永續生產力。首先是利用「工時管理」，深入瞭解勞動力，例如為特定的職責建立「任務目錄」 (task catalogue)，有利於職場紀律與追蹤工作時間，有效率地進行工作劃分，以精簡成本。

其次是進行組織改革，企業在進行組織變革中，需確認現有可利用的資源有哪些選擇，將員工的績效進行綜合衡量與管理，並依此制定一套策略，以符合成本效益的方式來彌補技能差距。

第三是擁抱平台經濟。資誠表示，群眾外包平台可挖掘群眾的集體智慧和資源，在競爭意識的驅動下發展出最好的結果，讓員工、合作夥伴與客戶共同參與解決重大的營運挑戰，減少客戶的流失、開發新的軟體、創造出嶄新的商品與服務，同時提升流程效率。

而隨著人類的壽命和工作時間越長，以及失業率維持低檔，對既有勞動力的數位化培訓與再培訓也至關重要，因此金融機構應致力達成「勞工數位化」，培養員工數位能力。

最後，機器人流程自動化 (RPA) 是大多數企業提升效率與數位轉型導入的第一步，但RPA僅能實現自動化，最終仍須結合AI的技術。資誠表示，AI具有前所未有能精實作業流程、提高企業生產力的潛力，它最大的商業潛力在於可做到人類目前無法完成的事務，不僅能完成工作自動化，還可以進行深度學習，執行超越人類想像的複雜任務。

林維琪指出，提升永續的生產力對於金融業而言至關重要。企業必須專注在上述策略，在未來建構足夠的獲利能力，並保持競爭力。（編輯：鄭雪文）1080222