華新去年獲利創高 多來自投資商貿地產

（中央社記者潘智義台北22日電）電線電纜廠華新麗華公司今天在線上法人說明會指出，因投資商貿地產認列收益增加，去年獲利創新高，稅後純益新台幣117.56億元，年增79.21%，每股盈餘3.53元。

華新指出，去年商貿地產部門認列80億元獲利，包括AB地塊第一期辦公樓兩棟、D地塊住宅產品第2期。至於轉投資獲利提升，主因認列華新科獲利增加。華新說明，2018年每股盈餘3.53元，發放1.2元股息，主因提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，才將其中40%配息，但因去年底許多投資的上市櫃公司股價低於前年底，須針對未實現損失金額增提特別盈餘公積所致。

華新表示，電線電纜部門銷量及獲利穩定，其中，銅線材產能接近滿載，獲利穩定；電力線纜去年第2季針對基礎建設集中認列獲利，所以獲利較高；另外，持續提高產業電纜，如綠能、港機用產品銷售比重，並找尋適當時機拓展外銷市場。

華新指出，去年下半年不鏽鋼市場供需變化波動加大，影響不鏽鋼部門獲利，但去年第4季觸底，今年可望轉好。

華新解釋，去年不鏽鋼部門獲利衰退，主因中國大陸第4季提高條類產品出口退稅率，外銷市場競爭激烈，影響獲利，加上印尼及中國大陸競者持續開出產能，影響不鏽鋼市場長期整體供需。

因此，華新為因應市場波動加劇，針對不銹鋼產品加速開發新鋼種，並擴充產品尺寸，提升高值化產品比例，調整產品結構，增加產業應用，提高直棒產銷量。

另外，針對法人提問，是否須因應美中貿易戰，在東南亞設廠，華新強調，生產基地不須調整，因電線電纜業的決策不像電子業，也不必像電子業往東南亞發展。（編輯：郭萍英）1080222