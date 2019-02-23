北極星執行長吳伯文遭解任 正文進駐經營團隊

（中央社記者韓婷婷台北23日電）北極星藥業高層大換血，由大股東正文科技人馬進駐，董事會通過原任總經理兼執行長吳伯文解任，由原執行副總經理陳紹琛兼任；由於吳伯文為北極星新藥研發靈魂人物，受到市場矚目。

北極星表示，董事會與改組後的經營團隊將齊心合作，加速臨床試驗進度，積極實現與大藥廠併購或授權；並訂定25日下午召開法說會，對外說明此次組織改造及未來策略。

據北極星公告最新一輪組識調整，為了完善公司治理、健全財務結構、加速進行主要的臨床試驗、積極進行與大藥廠併購或授權協商，董事會決議對人事組織做調整，也決定對公司資源的配置重新檢討。

北極星22日董事會決議4個人事案，舊任總經理（執行長）吳伯文解任，其在公司及相關子公司職務亦一併解任，新任總經理（執行長）由陳紹琛代理；增聘何宜治擔任總公司財會主管及代理發言人，舊任財會主管郭靜芬辭職。新聘林維源擔任營運副總經理兼發言人。

北極星表示，在資源配置上，將集中資源加速進行主要的臨床試驗（肝癌及肺間皮癌），暫停其他所有新的產品研發和早期的臨床試驗，並重新檢討工廠管理與生產策略。調整組織人事，按計畫需求配置適當人力，同時訂定激勵措施，鼓勵經營團隊加速達標。

此外，董事會也決議進行500萬美金私募案作為初步籌資方案，並將進一步辦理私募或現增，積極爭取潛力投資者挹注北極星未來營運資金。此次私募普通股股數706.5萬，每股面額新台幣10元，實際私募價格、轉換或認購價格為新台幣21.83元。

根據1月21日北極星公告預估未來3個月現金收支及銀行可使用融資額度情形，1月初帳上現金餘額新台幣3.73億元，期末餘額9528萬元，2月期末餘額估7774萬元。（編輯：張均懋）1080223