蔡總統：新版都更容獎方案出爐 會讓大家滿意

不動產開發商業同業公會全國聯合會23日舉辦理事長交接典禮，總統蔡英文（中）出席致詞回應業者呼籲指出，以「愈來愈加速的方式，脫離悶經濟的循環」；她並說，新版都更容積獎勵方案出爐，相信會讓大家滿意。中央社記者郭日曉攝 108年2月23日

（中央社記者葉素萍台北23日電）不動產開發業者呼籲讓台灣經濟跳脫悶的循環，總統蔡英文今天回應指出，以「愈來愈加速的方式，脫離悶經濟的循環」；她並說，新版都更容積獎勵方案昨天出爐，相信會讓大家滿意。

不動產開發商業同業公會全國聯合會今天舉辦理事長交接典禮，由楊玉全接任吳寶田擔任第8屆理事長。

蔡總統出席這場交接典禮，行政院長蘇貞昌原定出席這場活動，幕僚也到場前置作業，不過，蘇貞昌臨時缺席。行政院向媒體解釋，蘇貞昌「另有要務無法出席，並已向總統報告」。

卸任理事長的吳寶田致詞時提到，台灣內需消費動力不足，希望都市更新推動能走得快一點，區域發展能更好一點，經濟建設成果能多一點，讓台灣經濟跳脫悶的循環。

蔡總統致詞提到，包括內政部長徐國勇、政委張景森等政府團隊裡面負責不動產業務的成員都來，表示政府對不動產界的重視。吳寶田是她的好朋友，他常向她反映業界先進的建議，可以說是她在不動產開發商這塊領域最重要的民間友人。

蔡總統說，為解決居住問題，她上任以來積極興辦社會住宅，推動都市更新，2年多來有不少成果；尤其在都更條例修正、危老重建條例通過之後，對整個房地產市場都有非常大助益。

她說，過去都更一年大概核定40案，她上任之後在2017年到2018年倍數成長到77案、78案，去年底都更條例全面修正過後，今年可說是都更的2.0元年，她希望能夠達到100案的規模。

蔡總統說，危老的部分，法規已逐步完備，去年有超過130案的申請，希望今年能夠倍增到300案；她並當場交代徐國勇「這是一個重責大任，要交給你了」。

蔡總統並提到，大家最關心的、新版都更容積獎勵額度跟獎勵明確化的議題，昨天方案出爐，內政部會進行法規預告，「相信會讓大家滿意與認同」。

蔡總統強調，原則很清楚，也就是，整合要容易，獎勵要明確、審議要加速，排除障礙，解決問題，讓大家好做事，讓民眾都有好的房子可以住，這就是政府要努力的方向。

另外，蔡總統也回應吳寶田的建言，她說，過去3年政府非常努力，經濟穩定持續在成長，也有一些成果，所以雖然不是用跳脫的方式，但是是以「愈來愈加速的方式，脫離悶經濟的循環」。

至於吳寶田提到的區域發展議題，蔡總統說，這是為何政府要進行前瞻基礎建設計畫，把所有交通、基礎建設做好，縮短南北差距，讓南北中部連結得更好，讓整合過的區域發展規模效應。（編輯：林沂鋒）1080223