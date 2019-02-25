尖點股利1.2元 高殖利率激勵股價

（中央社記者江明晏台北25日電）印刷電路板(PCB)鑽針廠尖點科技上週五公布107年每股盈餘1.69元，擬配發配發現金股利1.2元，儘管首季展望偏保守，受惠6%殖利率激勵，今天股價漲逾3%。

尖點科技上週五舉行法說會，公布107年合併營收新台幣32.8億元，稅後純益為2.5億元，每股稅後基本盈餘為新台幣1.69元。

尖點第4季營收約新台幣8.53億元，受惠於折舊到期、產品組合優化等貢獻，帶動毛利率提升至28.9%，分別較第3季及去年同期增加0.4及0.5個百分點。稅後淨利約7000萬元，較前年同期增加11.4%。第4季每股稅後基本盈餘0.5元。

尖點已通過每股配發現金股利1.2元，待6月12日股東會通過後派發，若以22日收盤價19.75元計算，殖利率約6%。

尖點今天股價走高，早盤來到20.35元波段高點，漲幅逾3%，成交量超過460張，已較前一個交易日總量倍增。

展望今年第一季，尖點分析，產業進入傳統淡季，由於工作天數較少，市場需求能見度不高，預期尖點第一季營收的季減幅度與往年的季節性趨勢來的大，淡季現象明顯。尖點的客戶群對應到不同終端應用產品，目前持續觀察並配合客戶訂單需求。

針對2019年，考量美中貿易戰對於整體經濟及產業的不確定因素，尖點在新投資上傾向於保守謹慎，後續投資將持續觀察並配合客戶訂單需求。2019年將以內部成本優化及效益精進為重點，期望在各項成本控制專案下，獲利能有成長的表現。（編輯：林沂鋒）1080225