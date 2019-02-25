空店稅救東區 房產專家指應先定位活化大巨蛋

（中央社記者韋樞台北25日電）台北市長柯文哲擬徵收空店稅拯救東區商圈。房產專家李同榮表示，應先了解東區沒落的原因再對症下藥，他提出東區商圈應先重新定位、舉辦創新活動、大巨蛋要扮演活化東區角色。

吉家網不動產董事長，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會榮譽理事長李同榮表示，他沒有投資任何店面，但因辦公室位在忠孝東路4段，所以他對東區起落非常有感。

李同榮指出，若市府徵收空店稅結果，可能導致商圈夠強，房東轉嫁，但空置率更高；另一種則是商圈太弱，短租特賣會盛行，商圈加速沒落。但其實東區商圈地理位置絕佳，並未衰退到完全沒落的地步。

他歸納出真正東區商圈衰退的核心3大因素是消費型態M型化的轉變、商圈不斷新增所引發的競爭與轉移態勢，以及商圈發展缺乏創新定位與活化主題。

李同榮表示，目前消費朝向大型百貨、大賣場等大型展售場，諸如餐廳和平價服飾店等須要大空間的品牌逐漸往大百貨商場聚集；但另一方面消費卻朝向小型化的網路品牌商店發展，東區商圈大面積商店動輒月租數百萬元，很難維繫一般零售業的生存，反觀忠孝東路4段巷弄商圈小店租金不低，但也形成網絡商品一條街的新零售商店市集商圈，顯示消費型態改變帶動商圈發展的改變。

他說，早期西門町以中華商場與電影街成為台北市購物與休閒消費主流商圈，20年前受商圈東移與商業型態轉變影響也曾沒落一時，但捷運板南線開通後，加上市府的創新改造計畫，增闢徒步區，近10年商圈已風華再現，成為年輕人與國內外觀光客必遊之地，西門町重新定位為吃喝玩樂的活化元素，商圈起死回升，明顯蛻變。

但反觀東區商圈未能發揮中心地理位置優勢，商圈發展延襲傳統且順其自然，而大巨蛋興建遙遙無期，整體商圈缺乏優勢主題定位與吸引力，市府若考慮徵收空店稅，恐怕會加速商圈的沒落與沉淪。

他認為，商圈要重新創新定位並聚焦主題，東區商圈總要在吃喝玩樂與購物型態找出活化元素，例如由巷弄發展出網路新零售1條通、2條通、3條通或活化地下街，這些發想都有待市府用心規劃。

再來是配合主題商圈定位，舉辦創新活動吸引人潮。北市府應該在東區選擇適當廣場，或在巷弄間開闢徒步區，配合商圈定位，定期舉辦創新活動，以具有特色的商圈誘因吸引人潮，才能創造商機。

李同榮表示，大巨蛋問要趕快解決，要不然會成為東區的大毒瘤，何不讓大巨蛋快點活化，讓它發揮商圈活化的點火動能。只有真正對症下藥，找出東區商圈衰退的核心問題，並提出正確有效的解決方案，才是城市治理的最高指導方針。（編輯：蘇志宗）1080225