聯德獲伺服器散熱訂單 獲利拚連3年新高

（中央社記者韓婷婷台北25日電）精密金屬零組件廠聯德控股-KY受惠運動器材及伺服器散熱訂單大增加持下，今年營收及獲利可望挑戰連續3年歷史新高，法人估業績成長上看2成。

聯德自結2018年每股盈餘（EPS）為10.27元，其中第4季單季少了匯損侵蝕，單季EPS達5.23元創新高。法人估計去年盈餘可望配發超過4元股利，其中包括股票股利及現金股利。

展望今年，聯德表示，今年成長動能來自伺服器散熱及運動器材產品，手機機構件預估可維持去年水準，車用產品則考量全球車市景氣趨緩，尤其大陸市場疲弱，預估會有2成的下滑，不過今年整體營運將較去年再成長。

法人預估，聯德網通事業下的伺服器散熱業務今年新增2家美系國際大廠訂單，業績成長上看30%；去年新接獲的美系運動器材新訂單，今年出貨量預估從去年的1000萬台激增逾5000萬台，預估4月開始量產，從零件進一步擴大到組裝業務，為聯德今年帶來顯著的成長動能。

聯德預計在林口華亞園區興建一座全新廠房，納入伺服器散熱、運動器材等相關生產線，最快在明年底投入量產，另也正規劃在菲律設置新廠，預估今年資本支出約新台幣10億元。

聯德目前捷克廠產品線包括汽車、伺服器產品，目前汽車客戶已有7、8個客戶，預估今年有機會轉虧為盈。（編輯：張均懋）1080225