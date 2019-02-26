產學研共組電網人才發展聯盟 百萬獎學金育菁英

（中央社記者韋樞台北26日電）工研院繼去年7月成立電網管理策略室後，今年成立「電網學校」，同時號召25家產學研單位共組「電網人才發展聯盟」提供逾百萬獎學金共同培育本土電力人才，以因應能源轉型大業。

工研院今天舉行「電網人才發展聯盟」和「電網學校」成立典禮。工研院長劉文雄回憶，他當年從電機系畢業，全班180人至今只有他和台灣電力與能源工程協會理事長盧展南兩人還在電力界，顯然一代一代的人才流失很嚴重。

劉文雄表示，台灣在過去20年間電網與電力產業面臨人才競逐，高科技業和光電業吸走不少人才，因此畢業生投入基礎電力業少，造成產業人員斷層。面對能源轉型的挑戰，可預見未來電業供應鏈上會有許多創新商業模式，電網的規劃、設計、運轉與維護的人才培養為產業發展的關鍵議題，而電力與電網領域人才需求也將大幅提升。

工研院去年7月成立電網管理策略室，經過與台電公司討論過，今年進一步成立電網學校，並發起人才發展聯盟，促進人才的投入與就業。劉文雄說，期盼有更多業界、公司繼續加入聯盟，聚集就業的誘因並提供培訓資源，吸引更多年輕學子投入電力領域，一同為綠色家園努力，加速台灣達成能源轉型的目標。

台電公司董事長楊偉甫表示，台電公司肩負電力穩定供應的重責大任，由於台灣高科技發展快速，基礎電力人才逐漸轉過去，因此要培育更多人才貢獻能源事業，台電公司去年招考2200人，今年還要再招700人，同時台電願意轉介許多退休電力人才，供電網學校使用。

工研院根據台灣科學工業園區科學工業同業公會水電氣委員會統計，竹科、中科、南科三大科學園區用電量占全國電量達11.6%，未來5年用電量粗估更將成長79%。供電管理需求大，業界曾利用知名人力網站尋才，結果都找不到合宜人才，能明顯感受到現階段企業對於電力人才求才若渴。

「電網人才發展聯盟」今年將提供逾百萬元獎學金，將在4月與9月發放，凡在電網與電力相關科系學生或參與電網學校的學員等，只要成績達全班前1/3以內或提出相關優異研究報告且經審核通過者，皆有機會獲得新台幣6000元至2萬元不等的獎學金。

工研院推動「電網學校」自去年9月起，便結合國內外頂尖名師開設「十堂課搞懂電力系統課程」用社會教育方式打響知名度；今年更深入規劃一系列職業與學校教育內容，包括電網工程師招募式訓練、與台大及中正大學設置學分學程等強化在職與在學者的實務與電力專業。（編輯：林沂鋒）1080226