誠品生去年EPS逾7元 股利6.8元配發率92%

（中央社記者江明晏台北26日電）誠品生活董事會今天通過去年度財報與股利，受開展新店影響，2018年每股盈餘7.32元，創2014年來新低，每股擬配發6.8元現金股利，配發率逾92%。

誠品生活今天公告全年財報，營收新台幣45.03億元，年增5.2%，但受到去年誠品在10月接連開出南西店、台中三井購物中心大店、中國深圳店，營業費用增加，影響獲利表現，歸屬母公司淨利 3.47億元，年減17.98%，每股純益 7.32 元，低於2014年的8.17元、2015年的9.12元、2016年的8.88元、2017年的8.92元。

法人分析，誠品去年因新店拓展，費用支出提高影響獲利，但今年有望受惠新店效應，貢獻營收與獲利成長。

誠品生活董事會今天也通過股利，每股擬配發6.8元現金股利，以131.5 元的收盤價計算，現金殖利率計算約5.17%，總計發放約新台幣3.22億元，預計5月29日召開股東會通過。

誠品生活以「連鎖不複製」的展店精神持續拓點，目前海內外據點共48家，其中包含台灣43家、香港3家與中國2家。今年適逢誠品創辦30週年，誠品將首度跨出華人社會，以品牌授權模式進軍日本市場，預計秋天在東京日本橋開展日本首店。

此外，誠品也在尋覓新南向商機，誠品董事長吳旻潔曾透露，相對東南亞其他國家來說，馬來西亞的腳步可能最快，因為華人在當地人口數占了1/4，但仍舊在思考「有沒有合適的夥伴，可以安心落地」。（編輯：林興盟）1080226