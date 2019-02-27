中油工會認為溝通不良 戴謙：很可惜

中油現任董事長戴謙（左）功成身退，即將結束一年多的任期。中油27日舉行歡送會，中油總經理李順欽（右）致贈紀念品給戴謙。中央社記者張新偉攝 108年2月27日

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）中油董事長戴謙將卸任，回南台科技大學擔任講座教授，他表示，很可惜工會認為他溝通不良，但也謝謝工會提供很多輔導和協助，更對沒有足夠時間做事，對員工致歉。

中油董事長戴謙功成身退，即將結束一年多的任期，內定將由前能源局長歐嘉瑞在3月4日接任，中油今天中午舉行歡送會，包含油總經理李順欽等各級主管均出席活動，現場離情依依，戴謙也對員工的加油聲，舉起雙手、露出微笑致意。

戴謙表示，從養鴨博士開始，歷經了十幾個工作，接下中油董事長一職「真的壓力很大」。一年多的任期即將結束，他感性的說，離開是力量的擴張，不是結束而是全新的開始。

戴謙強調，「我不是為了薪水來的」，在中油的薪水至少少了2/3，也特別感謝前行政院長賴清德，給了他經營企業的機會，進入人生中全新的領域。

任期一年多經歷不少風雨及質疑，他說，有人抹黑他只懂養鴨、不熟悉業務、超過國營事業董總派任年齡上限，但現在看來這些都不重要，重要的是，進入國營企業後，才知道國家的偉大，「但很可惜沒有足夠時間可以做事，對員工表達歉意」。

他說，中油營收有49%來自油品銷售，但依世界趨勢預估，石化油品銷售會下降、綠能上升，在2030年會呈黃金交叉，中油應該做好前瞻計畫，提早因應。很感謝三陽已經與中油簽約組成國家隊，中油的第二代、第三代電池已經做好了，絕對不會讓大家失望。

戴謙表示，印尼投資案可行性評估報告即將出爐，中油一定會成功推動；而印度設立辦公室更是新的開始。

話鋒一轉，戴謙也主動提到中油工會，他說，工會提供很多寶貴意見，讓他更成熟、更會做事情，在經營上得到很多協助。至於工會認為他溝通不良，戴謙也僅低調說「很可惜」。

會後接受採訪時，戴謙表示，卸任後將重回南台科技大學任教擔任講座教授，將教授動物基因、生技、經營相關課程。另外，也會繼續擔任食安聯盟理事長。

李順欽致詞時則列出戴謙任內三大政績，他說，第一件事是董事長率領相關主管到環保署，親自出席審查會，更親自簡報，也讓中油三接案通過環評。其次，是董事長推動中油自有電池，期盼能在明年6月亮相。

他表示，第3則是政府關心的南向政策，並強調中油沒有搞砸印度投資案，是因投資效益不如預期。（編輯：林孟汝）1080227