台泥企業形象短片 獲台灣金鵰影展7獎項

（中央社記者韋樞台北27日電）台泥公司拍攝7分鐘企業形象影片「The future is worth it」，獲得「2019台灣金鵰微電影展」年度最佳影片等7項大獎。

台灣金鵰微電影展頒獎典禮今天在光點華山舉辦，台泥首次參賽，以企業形象影片榮獲最大獎「年度最佳影片」，同時被評審評選為「最佳經營治理」，以及分項獎項「拍攝創意」、「原創劇本」、「拍攝技巧」、「社會共融」、「環境資源」等，共7項大獎，創下單一企業全壘打紀錄。台泥由副董事長辜公怡代表董事長張安平出席受獎。

辜公怡致詞表示，台泥董事長張安平從2017年初上任起，便期許台泥成為「一個處理大自然與人類複雜關係的綠色產業公司」，並推動兼具人文與文創的「台泥水泥手作工作坊」新模式，以一種更有溫度的方式與社會溝通對話。

辜公怡指出，這部企業形象影片耗時一年以上籌備，張安平親自參與策畫和文稿，7分鐘時間從人類演化過程，追求穩定的居處，因而發明水泥的歷史說起，水泥建造港口與碼頭，築起堤防與海牆，乃至道路、橋梁、捷運系統，水泥的穩定量產、便宜、普及，促成人類建築史往前邁進一大步。

辜公怡說，水泥在燒製過程中確實會產生二氧化碳，所以在節能減排之餘，台泥更致力於碳捕捉，目前已有初步結果，台泥會繼續努力達到零排放的最後一哩路。（編輯：林興盟）1080227