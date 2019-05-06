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美股盤後期貨重挫 富邦VIX大漲逾7%

最新更新：2019/05/06 11:56

（中央社記者潘智義台北6日電）受到美國恐慌指數大漲影響，富邦VIX指數股票型基金今天早盤來到新台幣5.54元，大漲7.7%，一掃年初以來大跌的陰霾。

富邦VIX指數股票型基金（ETF）自今年初的9.25元一路下跌，到4月底下跌已逾4成，近日跌勢才緩和，甚至上漲，今天更因VIX指數大漲17%帶動，早盤即跳空大漲。

群益期貨分析師容逸燊表示，富邦VIX指數股票型基金（ETF）標的為美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX），對應的是美國標準普爾500指數（S&P500），若S&P500指數大跌，則投資人恐慌情緒增加，恐慌指數（VIX）就大漲。

容逸燊解釋，雖然美國標準普爾500指數前一交易日上漲28.12點，但台北時間今天早上6時開盤的標準普爾500指數期貨電子盤開盤即下跌近2%，造成恐慌指數上漲，自昨天晚上低點14.26點，來到今天早上的16.77點，大漲17%。因此，鎖定恐慌指數的富邦VIX指數股票型基金跟著大漲7.7%。

他說，因美國標準普爾500指數期貨大跌，帶動投資人恐慌情緒提升，使恐慌指數大漲，波動率變大，發揮避險功能。（編輯：鄭雪文）1080506

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