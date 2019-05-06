川普拋震撼彈 投信：觀望等待低接機會

（中央社記者韓婷婷台北6日電）美中貿易談判進入最終階段，川普在最後關頭丟出震撼彈，再度打亂全球經貿及股市步調，亞股全面重挫。法人表示，短線指數必然受到衝擊震盪，建議觀望等待低接機會。

美國總統川普周日推文突然宣布，將針對2000億美元的中國商品，加徵懲罰性關稅，造成亞洲股市周一全面重挫，並以陸、港、台等股市跌勢最重。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，貿易談判已進入最後讀秒階段，川普在最後關頭突然丟出震撼彈，為其慣用的談判手法，目的在逼迫中國讓步，下一步將取決於中國態度。若副總理劉鶴仍依計畫訪美，代表中國可能在產業補貼、智財權保護及加大開放等關鍵議題上讓步，和談仍有希望；反之，代表中國嚥不下這口氣，貿易戰火仍有可能延燒。

有鑑於過去一年，貿易戰對中國經濟的實際衝擊，葉菀婷認為，相信中國不願在最後一刻讓談判破局，惟市場難以避免震盪，建議投資人保持冷靜與耐心，空手者，建議先觀察情勢，留意未來進場低接的機會；定期定額投資人應嚴守投資紀律，掌握分批、分散原則，並採取大跌加碼策略，度過短線震盪期。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，單就關稅來看，對整體供應鏈的衝擊已經不大，廠商多已經在去年下旬以來移轉好產線因應可能最壞情況，但須留意未來是否談判情勢轉壞而新增關稅項目。

陳奕豪指出，目前較難判斷，關鍵為中國政府如何回應，預估這應是川普在最後談判快結束前的策略，早盤道瓊期貨呈現重挫拉回，恐影響投資信心，而各國指數都在前波高點附近，短期因此事件回檔是可以預期。

陳奕豪預期，中國政府不至於做出最壞的對抗，仍會尋求共識，川普也不至於拉升對抗，僅是對內有所交代、對外增加談判籌碼，因此對台股偏向正面，可藉此機會思考趨勢股若因此重挫可考慮逢低加碼，不應過度悲觀。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶認為，川普主要是為了先發制人，對中國施壓，迫使其在國家補貼議題上做出讓步，以期能在本週達成較佳貿易協議。另一方面，今年美經濟體質相對強勁，也使川普對中國談判籌碼增加。股市短期震盪或拉回整理，但今年美國基本面溫和成長趨勢不變。

施羅德投資則認為，對股市持中立看法，雖短期內避險情緒增溫，然企業盈餘成長可望支撐股市表現，但再漲幅度有限，隨著政治與政策變數持續上升，市場波動也可能隨之增加。（編輯：林沂鋒）1080506