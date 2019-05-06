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川普變臉金融市場震盪 央行：隨時關注局勢

最新更新：2019/05/06 18:04

（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國總統川普揚言祭出懲罰性高關稅，引發金融市場不小動盪，中央銀行官員表示，會隨時關注市場；不過他也指出，新台幣的特性相對穩定，比較不會大漲大跌。

美中貿易談判進入尾聲，外界原本樂觀預期將取得進展，市場的觀望氛圍也逐漸淡化，然而川普5日推文表示，由於中國試圖重新協商，談判牛步，10日起，將對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%。

中央銀行外匯局長顏輝煌今天於記者會表示，美中貿易談判突有變數，日本、韓國因還在放假，股市沒有反映，台灣方面，台股下跌199.18點且外資呈現賣超，新台幣兌美元收盤則收30.925元，下跌0.06%，中國在岸、離岸人民幣雙雙走跌，境外反映又比較劇烈。

川普揚言祭出懲罰性關稅，顏輝煌表示，即便消息尚未證實，市場會先做反映，而初步反映可以看到，股票是跌的。

匯市方面，顏輝煌表示新台幣的特性不像韓元大漲大跌，由市場機制、供需運作來決定；媒體詢問，央行是否將「以不變應萬變」，他僅表示，會隨時關注市場。

顏輝煌指出，川普很不可預測，之前也一直在外電說，最後可能會walk away，像是跟北韓談判那樣，總而言之，市場有很多的不確定性。（編輯：蘇志宗）1080506

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