接近退休投資人 宜增加債券基金比重

（中央社記者潘智義台北6日電）富蘭克林坦伯頓基金集團公布2019年退休收入與預期調查，建議接近退休的投資人，應避免投入過多資金於成長型資產，宜增加債券基金比重，避免短期波動而被迫追高殺低。

富蘭克林投顧引述富蘭克林坦伯頓多元資產團隊投資長愛德華．波克（Edward Perks）看法指出，對退休理財來說，「確認投資期間」是達成投資目標的第一步，實務上即做好「資產負債表管理」。

波克認為，對於接近退休而且有穩定現金流需求的投資人，應該避免投入過多資金於成長型資產，反之，距離退休年期較長的投資人因為可投資期間較長，市場短線震盪反而有助於利用市場低點增持部位，掌握長線增值機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團調查，「醫療負擔」躍居美國受訪者退休後的最大擔憂，68%受訪者在退休理財上偏好用「目標導向」衡量其投資成果，而非以對應的大盤指數做為績效衡量對象。

此外，66%受訪者承認目前的退休準備仍落後應有的進度，6成受訪者認為跟理財顧問合作對退休計畫是非常重要的，但僅有33%受訪者現在有跟專業理財顧問合作準備退休金。

富蘭克林投顧表示，台灣進入高齡社會，退休期間將逐漸拉長，退休後生活將面臨4大考驗，包括長壽風險、通膨風險、健康風險、投資風險。因此建議退休理財規劃要趁早，了解退休資金缺口，並建構適合自己的退休理財計畫，為人生下半場的悠遊生活做好準備。（編輯：蘇志宗）1080506