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美中貿易緊張升高 IMF：對全球經濟構成威脅

最新更新：2019/05/07 21:05

（中央社巴黎7日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德今天表示，美國與中國之間的貿易緊張升高，是當前全球經濟的主要威脅。

拉加德（Christine Lagarde）在巴黎指出，「顯然美中之間的緊張是世界經濟的主要威脅」，並說當前的「謠言與推文」降低兩國達成協議的可能性。

美國總統川普5日透過推特威脅，將提高對價值2000億美元中國商品加徵關稅，由現行10%提高至25%，引發全球金融市場震盪。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）也在巴黎論壇（Paris Forum）發表談話，他警告全球前兩大經濟體爆發貿易戰將造成的衝擊。

勒麥爾以英文表示：「我們正密切關注美中目前的談判，我們希望這些磋商遵照透明化與多邊主義的原則。」

他呼籲美中雙方「避免做出可能不利或危及未來幾個月全球經濟成長的決策」。

勒麥爾說：「提高關稅稅率對各方而言，包括美中、歐元區、歐洲與全世界的經濟成長，都是僵局與不利的決策。」

他警告值此全球經濟成長放緩期間，不應出現「可能促進經濟減速的不利決策」。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1080507

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