晶技攻5G網通專案 估下半年開始貢獻業績

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）石英元件大廠晶技今年下半年可受惠5G網通客戶開發專案，5G用石英振盪器產品下半年可開始貢獻業績。

展望第2季營運表現，本土法人報告預估，晶技第2季可受惠行動運算、行動通訊和網通產品拉貨需求，第2季業績可望季增10%以上，單季業績有機會接近新台幣18億元，加上產品組合優化，預期第2季毛利率可較第1季提升，獲利也可望明顯季增。

在5G應用產品布局，法人指出，晶技已獲得中國大陸、美國和歐洲通訊設備大廠5G相關開發專案，供應恆溫控制石英振盪器（OCXO）和電壓控制石英振盪器（VCXO）等5G應用產品，預計下半年可開始貢獻業績，進一步帶動明年晶技在網通事業的明顯成長。

展望今年營運，法人預估晶技今年上半年雖仍有季節性淡季影響，不過5G小型基地台應用可望在今年逐季增溫，晶技今年可望搭上5G網通設備應用，有助拉抬相關石英振盪器出貨。

此外今年手機全螢幕窄邊框設計使前鏡頭規格改變，有助晶技高階溫度感應石英晶體（TSX）元件持續切入手機晶片和Wi-Fi模組。

在車用產品布局，法人指出，晶技持續開發先進駕駛輔助系統（ADAS）的影像元件解決方案，也與美國公司合資在中國寧波開發車用影像裝置到車用雷達的解決方案，預估最快明年可開始貢獻業績。

法人預估晶技今年整體業績可到新台幣85億元，獲利有機會較去年成長10%以上。

晶技第1季合併營收16.23億元，合併毛利率20.9%，合併營業利益5783.5萬元，合併營益率3.56%，稅後淨利7772.9萬元，每股稅後純益0.25元。（編輯：林興盟）1080508