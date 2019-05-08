LINE布局第二創業期 新服務先導入台灣

（中央社記者吳家豪台北8日電）通訊軟體LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩今天表示，LINE今年進入第二個創業期，希望招募具有創業家精神、勇於挑戰的人才，未來新服務將先導入台灣，成功後再拓展到全球。

慎重熩（Jungho Shin）今天在台灣舉辦首場海外媒體見面會，分享LINE發展史與全球事業布局，並宣布加碼對台投資1億美元（約新台幣30億元），資金將用於投資具有潛力的外部夥伴、加速新服務的拓展、持續招募人才。

中央社記者提問，LINE今年進入第二個創業期，有哪些新目標與新企業文化；慎重熩表示，第一個創業期是以日本為中心，由一個很小的團隊採取迅速行動的方式，快速完成通訊軟體並推出。

他說，在第二個創業期，LINE版圖已拓展到29個國家、有7000多位員工，透過中央進行決策的速度可能太慢，因此LINE希望建立新的企業文化與制度，由更多具有創投精神的小型團體迅速運作。

談到新的企業文化如何影響人才招募，慎重熩指出，想到大企業安定工作的人，不是LINE需要的人才；LINE不想要聽命於總部做事的人，而是具有創業家精神、勇於挑戰與創新的人才。

慎重熩在簡報中表示，為了推出更棒更好的服務，LINE在第二個創業期導入「社內分社」的制度，可以各自獨立做出決策，以提供更高品質的服務，並在廣告、內容入口、金融科技等領域不斷創新，希望成為能為一般用戶提供協助的生活平台，不只是單純的通訊軟體。

目前LINE在台灣、印尼、泰國、日本、韓國擁有大量用戶，慎重熩指出，從這5個市場來看，台灣的地理位置在中間，用戶對服務的理解度最高，因此LINE會先在台灣導入新服務，獲得成功後再拓展到全球，這是LINE目前的策略。

他以金融科技為例，LINE於2014年就在台灣推行LINE Pay行動支付，台灣團隊也不斷締造紀錄，包括推出LINE Pay信用卡、創下LINE Pay史上最高交易量，成為其他市場學習的成功案例。

截至2019年5月1日，LINE Pay台灣會員數達604萬、全台支付據點超過12萬個，LINE Pay一卡通帳戶會員達145萬。慎重熩認為，LINE Pay加速了台灣行動支付的整體發展，無論用戶或商戶，採用LINE Pay的數量皆明顯成長。

慎重熩也肯定幾項在台灣推出、表現令他驚艷的服務，像是連結台灣本地創作人才的LINE原創市集，自2014年推出後，累積銷售超過新台幣20億元，並將台灣人才推廣到日本、泰國等地市場。另外，由台灣團隊打造的內容入口LINE TODAY，除了已經深入台灣用戶的生活，更進一步擴展至印尼、泰國及香港。（編輯：楊凱翔）1080508