美中貿易戰前景不明 法人估台股高檔震盪

（中央社記者吳家豪台北9日電）美中貿易談判前景未明，投資人持續觀望，美股三大指數震盪後跌多漲少；法人認為，市場擔憂美中貿易談判進展，台股量能偏低，不利多方，大盤恐維持高檔劇烈震盪態勢。

美股道瓊工業指數今天終場守住平盤，小漲2.24點，或0.01%，收在25967.33點；標準普爾500指數小跌4.63點，或0.16%，收在2879.42點；那斯達克指數下跌20.44點，或0.26%，收在7943.32點。

美中貿易談判生波影響投資人信心，台股8日早盤挫逾百點，跌破月線，隨著陸股開低走高，台股盤中跌幅收斂，終場收在10923.71點，下跌63.43點，跌幅0.58%，成交值新台幣1093.45億元。自營商買超19.82億元，投信賣超5.32億元，外資及陸資賣超62.34億元；三大法人合計賣超47.84億元。

太陽能廠頂晶科技因有重大事項待公布，經櫃買中心同意9日起暫停交易，頂晶科預計9日下午2時召開記者會說明。

電子周邊廠群光今年第1季受惠本業智慧家庭與電競相關產品強勁的成長動能及業外挹注，稅後淨利16.47億元及淨利率8.6%均改寫歷史新高；每股稅後盈餘2.39元，年增178%。

統一企業今年第1季受惠包括統一中控、統一超商、統一實業3大轉投資獲利成長挹注下，稅後純益新台幣52.76億元，年增23.1%，獲利創同期新高；每股盈餘0.93元。

法人表示，市場持續擔憂美中貿易協商進展，美股再度下跌，短線不利多方表現，加上量能偏低，短線多方力道有限，大盤恐維持高檔劇烈震盪。（編輯：鄭雪文）1080509