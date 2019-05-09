美中關鍵貿易談判將登場 亞股倒成一片

（中央社香港9日綜合外電報導）中國和美國新一輪貿易談判即將登場，風險很高，投資人焦慮等待之際，亞洲股市今天再度倒成一片。

美中經過多輪談判後，今天稍晚將在華府展開為期兩天會議。由於美國總統川普5日揚言從明天起對中國輸美商品調漲關稅，這場會議更具有重大意義。

川普威脅調高關稅重創全球股市，也讓人擔心中美這兩大經濟強權貿易戰越打越激烈，全球將會同蒙其害。就在上週，似乎有跡象顯示美中快要達成一項貿易協議。

儘管川普昨天表示，「不管發生什麼事都不用擔心，會有效果的，總是這樣」，試圖緩解疑慮，但投資人仍相當緊張。

中國表示，貿易戰升級「不符合兩國人民利益」，但若美方明天對中國輸美價值2000億美元商品的稅率調漲逾2倍，中方揚言採取「必要對策」。

針對中國首席談判代表劉鶴赴美談判一事，Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）說：「劉鶴真的是要來達成協議嗎？我認為可能是想要（美方）暫緩執行，以避免調漲關稅。」

「看起來我們離全面涵蓋的貿易協議還有一小段距離。但劉鶴出訪和調漲關稅的前景現在都還不明，因此市場現處於守勢。」

香港恆生指數收盤下挫2.4%，以28311.07點作收。上海綜合指數下跌1.5%，以2850.95點作收。

東京股市下跌0.9%，首爾股市重挫逾3.0%，新加坡、台北、雅加達、孟買、馬尼拉股市也大跌。不過，雪梨和威靈頓股市分別上漲0.4%。（譯者：葉俐緯/核稿：徐崇哲）1080509