華研第1季每股盈餘2.47元 創同期新高

（中央社記者吳家豪台北10日電）文創股華研音樂今天召開董事會通過2019年第1季財報，稅後淨利新台幣1.3億元，年增70%；每股盈餘2.47元，創歷史同期新高，主因毛利率較高的音樂授權收入占比增加。

華研今年第1季營收達3.26億元，年減2%；營業毛利2.23億元，年增32%；營業利益1.33億元，年增75%。第1季毛利率68.5%、營業利益率40.8%，均年增約18個百分點。

華研副總經理暨發言人李首賢接受中央社記者採訪表示，人氣女團S.H.E去年離開華研後，影響營收約30%，對利潤的影響較小；因為經紀收入通常藝人分潤較多，公司則需要負擔相關研發及管銷費用，從中獲利相對較少。

對於華研旗下歌手郁可唯演唱話題台劇「我們與惡的距離」插曲「路過人間」，李首賢認為，這代表華研在音樂方面的口碑不錯，好的節目單位如果需要好的作品，都會來找華研合作，但華研今年第1季的獲利表現不只靠戲劇合作。

去年全年華研的經紀收入占53%，音樂授權收入占44%，實體銷售收入占3%。李首賢表示，今年第1季是產業傳統淡季，經紀活動收入較少，也因此第1季華研的音樂授權收入占比拉高到70%，經紀收入占比下降到30%。

他說，華研今年預計舉辦25場大型活動，高於去年的13場；隨著第2季開始陸續增加演唱會等經紀活動收入，看好華研今年營收可望逐季成長。（編輯：李信寬）1080510