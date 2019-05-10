瓦城乾杯4月營收 創歷年同期新高

（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲股陸續公布4月營收，不畏傳統淡季，瓦城泰統、乾杯4月營收均創同期新高，王品則因去年同期推出25周年品牌行銷墊高基期，今年4月營收年減逾7%。

瓦城泰統4月營收持續受惠於展店效益，整體業績基於多店齊發的強勢助威，續推營收動能向上，單月營收達3.58億元，年增8.89%；累計營收站上16.1億元，較去年同期成長15.03%，挹注第2季營收，力拚再攀新高。展望後市，瓦城也看好5月母親節檔期，今年集團旗下各主題餐廳從4月底開始主打母親節套餐，訂位近乎額滿，有助5月業績強攻。

王品公布4月合併營收新台幣12億元，年減7.15%，其中台灣事業群去年同期推出25周年品牌行銷，今年4月回歸正常營運基礎，營收年減3.87%，達7.2億元，不過今年3、4月傳統餐飲淡季合併營業額14.8億元，仍與去年3、4月同期相當；大陸事業群店數較去年同期減少，進行品牌體質調整，營收年減11.64%，達4.8億元。

累計今年前4月，王品合併營收54.1億元，年增0.76%，展望第2季，王品持續展店，旗下「青花驕」全台第3店、主打露營風燒烤的「原燒O-niku」都將挺進台中；「沐越」、「藝奇」與Su/food也將聯手進駐中山北路。

興櫃餐飲集團乾杯4月自結合併營收2.37億元，較去年同期2.24億元成長5.8%，創同期新高；累計今年前4個月自結合併營收為10.2億元，年增8.08%。乾杯指出，儘管4月為傳統餐飲淡季，但受惠既存店穩健成長，同期營收持續提升，中國大陸分店位於一線城市，客層以國際商務人士與觀光客居多，較不受淡季影響，也是集團4月營收的重要推手。

展望5月母親節餐飲大檔期，乾杯指出，全台擁有8家分店的「老乾杯」推出高級食材，搶攻母親節商機；位於微風南山47樓的新品牌「和牛47」，母親節期間午晚餐客席訂位狀況近乎爆滿，有望為5月營收挹注動力。乾杯品牌20周年的慶祝活動也將於6月登場。

展店計畫上，「老乾杯北京王府中環店」已於4月下旬開幕， 「乾杯北京太古里店」則預計於5月下旬試營運，一舉將中國大陸分店數拓展至12間。「黑毛屋SOGO天母店」將於6月初開幕。（編輯：李信寬）1080510