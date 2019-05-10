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中磊淡季優化產品組合 首季獲利年增13%

最新更新：2019/05/10 20:16

（中央社記者潘智義台北10日電）電信寬頻設備大廠中磊電子今天公布，單季歸屬母公司稅後淨利為新台幣2.1億元，較去年同期淨利1.9億元成長13%。以加權平均股數約2.45億股計算，第1季合併稅後每股盈餘0.86元。

中磊電子統計，第1季合併營收為64.8億元，較去年同期減少19%。受惠於較佳的產品組合，首季合併毛利率達17.9%，合併稅前淨利2.7億元，較去年同期稅前淨利2.4億元增加15%。

中磊表示，第1季向來為網通產業淡季，且部分客戶為免受中美貿易摩擦影響，提前於去年第4季出貨，首季營收較去年同期略減。因產品組合優化策略已見成效，單季毛利率及獲利表現亮麗。

此外，中磊發揮系統整合優勢，積極拓展全球電信營運版圖，除原有主力市場外，布局東歐、拉丁美洲、印度及東南亞等新興市場。為因應客戶訂單需求，中磊加速全球產能規劃，新擴產能已於第2季陸續啟用。

面對5G通訊新世紀帶來的蓬勃商機，中磊持續布局新技術領域，包括商用網通設備、智慧能源管理、智能醫療、小型基地台以及MIoT行動物聯網等新興應用。預期在新產品、新產能、新市場的挹注下，整體營運成長可期。（編輯：李信寬）1080510

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