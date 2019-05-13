永大總經理異動 獨立董事黃福雄反對

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）永大董事會今天決議總經理職務調整，原任蔡鋒杰轉由蔡尚育新任，今天起生效。永大獨立董事黃福雄對此表示反對意見。

永大股東臨時會4月18日全面改選董事，原市場派取得5席董事，原公司派取得4席，新任董事會5月3日召開，會中以5比4選出許作名為新任董事長。

原市場派取得永大經營主導權後，外界便推測傾向原公司派的總經理蔡鋒杰也將撤換。今日永大董事會做出決議總經理職務調整，外界並不意外。

根據公告，新任永大總經理蔡尚育原任永大電梯設備（中國）有限公司總經理特助。許作名目前暫兼永大中國上海公司總經理。

傾向原公司派的獨立董事黃福雄，對於董事會今天提總經理解任和委任案表示反對意見。黃福雄指出，董事會剛改選未久，應維持公司經營穩定，匆促更換總經理，會影響公司經營穩定和持續性。

黃福雄並表示，蔡鋒杰表現穩健，未有任何不適任之處，反觀繼任人選，董事長未提供充分資訊供董事會決議，更增議案不妥當性。

黃福雄指出，更換總經理並無任何評估未來經營效益，也無卸任人員成本考量，他無法在缺乏必要資訊情況下、同意改任總經理議案。

他認為，公司應加強永大中國大陸子公司經營績效，改善虧損情形，而非捨本逐末，更換母公司總經理，影響原穩定獲利母公司經營。

永大今天並公告，最大股東台灣日立已取得永大共計39.47%股權。市場人士評估，目前日立和寶佳集團兩大股東占比加起來超過6成。

永大第1季合併營收新台幣31.75億元，較去年同期41.5億元減少23.4%，合併毛利率24.2%，較去年同期23.74%微增；第1季合併營業利益2.04億元，合併營益率6.45%，較去年同期8.67%微減，第1季稅後淨利1.36億元，較去年同期3.6億元減少62%，第1季每股稅後純益0.33元，低於去年同期EPS 0.88元。（編輯：李信寬）1080513