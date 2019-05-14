蘋概股全面開低 大立光跌深反彈翻紅

（中央社記者韓婷婷台北14日電）美國公布3000億美元中國商品關稅清單，涵蓋手機、筆電等產品，iPhone也難逃重稅，蘋果股價應聲大跌5.81%，拖累台股今天開盤蘋概股一片慘綠。其中大立光連跌3天後低檔見到買盤，率先翻紅。

美中貿易戰升溫衝擊，道瓊工業指數狂瀉617.38點或2.38%，蘋果股價大跌5.81%，收在185.72美元；早盤蘋概股在悲觀氣氛籠罩下全面以低盤開出。包括大立光、玉晶光、鴻海都回測年線位置。

恐慌賣壓在開盤半小時宣洩後，低接買盤快速進場拉抬，蘋概股也是大盤精神指標的大立光，今天在早盤下殺碰觸到年線4124元後，股價率先由黑翻紅，激勵相關個股跌幅收斂。

蘋果難逃川普新關稅，iPhone將變成夾心餅乾，去年才因為面臨訂價過高，消費者不願買單，最終淪為降價促銷拉抬買氣的iPhone。華爾街日報報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）估算，售價999美元的基本款iPhone XS若被加徵25%關稅，成本將暴增160美元（約新台幣4950元）。

法人表示，過去美國對中國出口產品加微關稅，以網通設備、電路板等零組件為主，手機相關產品並未列入名單，原本可能受關稅影響的Apple Watch、AirPods等產品，最後都被美方豁免，整體供應鏈所受衝擊有限。

然而，川普已指示美國貿易代表署規劃另對約3000億美元中國貨品加徵關稅，一旦付諸實行，包括貢獻蘋果逾5成營收的iPhone都將難逃高關稅，預料對台廠的衝擊也將加大。（編輯：楊凱翔）1080514