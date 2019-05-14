COMPUTEX即將登場 專家分析產業發展關鍵

（中央社記者廖禹揚台北14日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，今天公布創新設計獎得獎名單，並針對最新產業發展趨勢分析出2019年關鍵字「智慧、速度與創新」。

COMPUTEX主辦單位之一的中華民國對外貿易發展協會今天舉辦2019年台北國際展創新設計獎頒獎典禮，會中邀請工研院產業科技國際策略發展所專案經理侯鈞元分析最新產業動態，侯鈞元指出，2019年電子資訊產業發展關鍵字為「智慧、速度與創新」。

侯鈞元表示，電子資訊產業發展呈現指數型成長，科技發展速度越來越快，深度學習運算技術將加速晶片與量子電腦具體的商業化發展，並有望隨著5G商轉後帶動整體產業跳躍式成長；而人工智慧、延展實境（XR）、區塊鏈、數位分身（digital twin）、機器人等多元技術發展等，共同促成許多創新應用，建議台灣產業持續擁抱創新，才能創造出美好的智慧新世界。

而今天頒獎典禮中表揚的來自38家廠商的60件產品，都是通過20位產官學界國際級評審，就創新性、技術性、功能性、社會性及工藝美學等5面向評選出，最具產業創新代表性產品。

外貿協會副秘書長林芳苗表示，今年參賽作品多達222件，較去年成長5%，通過第1階段評選作品不到3成，後續將在5月21日進行第2階段競賽，選出3件金質獎及3件特別獎，得獎產品都將在5月28日至6月1日COMPUTEX展覽期間展出。（編輯：黃國倫）1080514