台石化業投資印度 黃志芳：年底前有好消息

貿協董事長黃志芳（左）16日在新德里舉行的台灣形象展接受媒體聯訪，說明貿協在印度市場的努力目標，持續協助台灣民間石化業布局印度。中央社記者康世人新德里攝 108年5月16日

（中央社記者康世人新德里16日專電）雖然中油投資印度的腳步放緩，但外貿協會董事長黃志芳今天在印度舉辦的台灣形象展強調，貿協的目標和角色都沒變，持續協助台灣石化業布局印度，年底前會有好消息宣布。

在中油放緩投資印度的腳步後，先前在中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳積極促成下，協助台灣石化大聯盟在印度布局形成台灣石化聚落的計畫，暫時無法實現。

但黃志芳在新德里舉辦的2019年台灣形象展（Taiwan Expo 2019）接受媒體聯訪時，仍看好台灣石化與電信、工具機、機械及汽車、電動車產業在印度的投資機會。

談到中油暫緩布局印度，黃志芳強調，貿協致力協助台灣石化業國家級團隊布局印度，在印度形成台灣石化產業聚落的目標和角色都沒變，仍會繼續媒合台印在石化業的合作。

黃志芳指出，貿協過去兩年在印度已跟石化業建立密切的合作關係，台灣民間石化業也都看好印度市場，因為在印度，眼睛看到的東西都需要石化業。

他說，台灣去年對印度投資開始大爆發，雖然國營事業也許有別的考量，但民間業者仍看好印度市場，包括印度南部有個台灣不織布業者，準備加碼擴大投資印度，貿協將繼續對台灣石化業者提供協助，並肩作戰。

黃志芳表示，其實已有幾家台灣石化業者與印度洽談合作，但許多台商都比較低調，不過台灣民間石化業者與印度業者的合作很快就會有具體答案，今年底前將有成功個案對外宣布；對於是哪些石化業者及準備在何處投資，黃志芳說，等時機成熟再宣布。

黃志芳連續兩年曾帶領中油和多家台灣石化業者多次到印度古茶拉底省（Gujarat）考察投資環境，希望協助台商在印度形成台灣石化業聚落。

經多次媒合後，中油總經理李順欽2018年8月訪問印度，與印度石油部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）會談後，宣布台灣石化大聯盟在印度投資66億美元（約新台幣2022億元），設立台灣石化聚落。

但最後，中油在評估效益問題後，放棄原先承諾的投資，宣布將設立印度辦事處繼續尋找其他投資機會，台灣在印度的石化聚落計畫也暫時放緩腳步。（編輯：高照芬）1080516