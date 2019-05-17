友通擴大經營規模 今年成長靠兩大引擎

（中央社記者吳家豪台北17日電）工業電腦廠友通今天召開法人說明會，指出今年系統產品預估將超過6成占比，可提升整體出貨金額；目標透過有機成長與策略夥伴兩大引擎，強化在各應用領域的廣度與深度。

友通2018年營收新台幣52.1億元，年增40%；合併稅後純益6.05億元，年增44.7%。2019第1季合併營收14.44億元，季增16%，年增25%；毛利率29%；稅後淨利1.62億元，年增23.7%；每股盈餘1.4元，創歷年同期新高。友通今年將全額配發現金股利5.28元。

友通發布新聞稿指出，2017年底加入佳世達集團，2018年營收淨利成長逾40%，今年第1季與4月營收皆創下單季和單月歷史新高，證明聯合艦隊模式可快速發揮綜效。今年工業電腦廠其陽加入協助友通跨足網通資安領域，未來友通也將持續結盟產業夥伴，爭取更多高附加價值的應用，擴大成長動能。

佳世達科技暨友通資訊董事長陳其宏表示，透過佳世達聯合艦隊的資源共享，友通一年半以來，持續締造佳績，現在加上其陽加入，共同壯大事業版圖。後續將持續策略投資，加速放大公司核心優勢，為股東創造更高價值。

友通總經理蔡其南說，友通除了透過產品陣容的優化，進一步提高系統產品的占比外，也將擴大與系統廠商的合作來滿足更多利基市場的應用需求。與其陽的合作也將透過集團與友通的資源，優化產品製造及採購成本，提升產品獲利能力。

友通今年系統產品預估將超過6成占比，可提升整體的出貨金額；在工廠自動化或車載應用上，也將擴大與應用軟體廠商與系統整合商的深度合作，累積專業應用領域的行業知識，並快速複製成功經驗至應用市場。目標是透過有機成長與策略夥伴兩大引擎，強化友通在各應用領域涉入的廣度與深度，並快速擴大經營規模。（編輯：林興盟）1080517