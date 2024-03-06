佳世達：第1季谷底逐季回升 轉投資陸續上市櫃

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（中央社記者潘智義台北6日電）液晶顯示器廠佳世達科技董事長陳其宏今天表示，過去10年組成大艦隊的資源平台，和夥伴拓展高附加價值事業，今年夥伴將陸續進入資本市場，獨立掛牌上市櫃。

佳世達今天舉行法人說明會，陳其宏預期今年第1季應該是景氣谷底，接下來會一季比一季好，但不期待景氣回升很迅速，推估仍屬於比較緩升的速度。

陳其宏指出，庫存調整和需求回升速度，有產業的差別。目前看來，消費者需求相關的產業復甦會快一點，接著商業、工業相關的產業才會逐步回升。

他說明，今年佳世達集團公司陸續申請掛牌，去年投資的諾貝兒寶貝（丁丁藥局）預計3月8日掛牌上櫃，加速拓展連鎖藥局版圖、強化成人保健與照護商品以服務高齡社會需求；眾福科技預計3月26日掛牌上市，強化並鞏固戶外耐候強固顯示器領導地位；明基醫院也將到香港證券交易所申請公開發行及掛牌上市。

佳世達總經理黃漢州表示，在2027年高附加價值事業獲利過半的目標下，今年將持續推動組織精實聚焦，並推動子公司進入資本市場。藉由組織精實聚焦，將產業接近的事業資源整合，合力將產品及通路做深做廣，發揮更大綜效；子公司具備多元籌資管道將可擴增成長銀彈，加速成長動能。

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在各事業表現方面，佳世達統計，資訊事業去年營收新台幣1065億元，受到資訊產品需求下降影響年減25%，高附加價值事業中以醫療事業表現最為突出，營收年成長率達20%，營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較2022年增加。

另外，佳世達智能方案2023年營收成長3%，營業毛利率也較2022年上升；網通事業則受到客戶調整庫存影響，營收年減16%。（編輯：楊蘭軒）1130306