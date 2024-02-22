眾福科主攻戶外強固型顯示器 3月下旬上市

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（中央社記者潘智義台北22日電）佳世達科技旗下戶外耐候強固顯示解決方案商眾福科規劃3月上市，眾福科今天表示，掌握全球前5大航海顯示器一半以上訂單，適應極地環境的車用顯示器市場也將快速成長。

眾福科技執行長俞思平今天在媒體交流會表示，專注專業顯示器設計製造與銷售，在休閒船舶與航海應用領域已有近15年的銷售經驗；近年以航海應用建立的耐候設計為基礎，投入工控、特殊車輛和醫療需求，積極進攻4大專業應用市場，並投入數位化儀表、高階快速充電站的商機。

俞思平說明，以占比最高的航海顯示器來看，第2季是淡季，目前訂單能見度4至6個月，業績可望回到疫前水準。至於充電站顯示器業務，義大利、德、法等歐洲國家的充電站，也都看得到眾福科的產品。

Polaris Market Research Analysis調查，全球休閒船舶市場2021年市場規模達163.1億美元，預估至2030年市場規模將達274.8億美元，年複合成長率為6.5%。

Stratview Research指出，全球非公路車（Off-Road Vehicles；ORVs）市場2021年市場規模為148.82億美元，預估至2027年市場規模將達240.41億美元，年複合成長率為7.6%。隨著車輛智慧化趨勢，更將從傳統的指針式儀表板，替換為色澤更艷麗且能顯示多重車輛資訊的液晶顯示器。

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眾福科董事長黃漢州表示，高耐候性的船舶航海專業海圖儀表，需要適應戶外整日的曝曬雨淋、鹽水腐蝕的挑戰，難度更甚汽車面板；連日本最大的造船廠初次來台尋找合作夥伴，原以為眾福科這樣的小公司無法承接航海顯示器訂單，但多方打聽，最終還是採用眾福科的顯示器。

眾福科旗下鈺緯科技生產醫療顯示器等產品，身兼佳世達總經理的黃漢州指出，佳世達集團轉投資眾福科後，醫療產品也轉到鈺緯生產，發揮集團營運綜效。另外，佳世達越南廠已量產，眾福科及鈺緯也評估在越南生產；他表示，佳世達集團布局東南亞，不會冒進，將視客戶實際需求，配合政府法規進行。（編輯：張良知）1130222