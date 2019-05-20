鄉林強化酒店經營 大陸東南亞獵地擴點

（中央社記者韋樞台北20日電）鄉林建設轉投資大陸青島和南京的涵碧樓酒店有成，五一小長假全數客滿。鄉林建設董事長賴正鎰認為，酒店經營相對穩定，因此將加強在大陸和東南亞獵地興建酒店，以穩定營收。

鄉林集團為台灣的建設公司以自有酒店品牌涵碧樓進軍大陸市場，目前在南京和青島均為新建設完成的酒店。鄉林表示，大陸五一的四天假期兩家酒店住房率全滿，接下來將迎接5月到10月的旅遊旺季。

鄉林指出，目前在大陸市場的酒店收入穩定，青島酒店旁的別墅、南京的商辦樓及酒店式公寓均完工，將會加速銷售；在成都投資興建的「涵碧天下」也可望在今年下半年開始銷售，未來在大陸將會加速邁向商業不動產。

賴正鎰表示，建築業若只興建住宅的營收不穩定，必須要多元發展才能穩定營收和獲利，因此鄉林會加速酒店擴點速度，例如青島的酒店每年營業額約新台幣5億到6億元，若每家酒店有5至10億元營收，10家就有50億到60億元營收，因此正在布局興建酒店土地，例如武當山、廈門、無錫、廈門、金華等地，另準備擴展到東南亞國家，包括峇里島、越南等地。

賴正鎰說，美中貿易大戰催化台商資金快速回流，政府年度目標已翻倍到5000億元，廠房和商辦需求強勁，也帶來大量就業機會與住宅潛在需求。鄉林會趁這波房市逐步反轉向上契機，今年下半年會大量購地，包括台中的北屯與南屯、五期等地，已有4塊土地將洽談完成，將會加速開發新案。（編輯：黃國倫）1080520