財政部：272萬戶尚未報稅 31日前須完成申報

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）5月報稅月已過一半，財政資訊中心統計，至上週日（19日），共有357.4萬戶完成綜所稅申報，以預估申報戶630萬戶換算，完稅比例約56%，尚未申報戶數多達272萬戶，31日前須完成申報。

財政部財政資訊中心最新統計資料顯示，從5月1日至5月19日止，加計稅額試算申報、網路申報、二維條碼申報及人工申報，合計總申報戶數為357萬3875戶。其中以網路申報戶數最多，占比達59.8%，其次為稅額試算申報，占比39%，兩者合計就達已申報戶數的98.8%，人工申報及二維條碼申報僅占1%及0.2%。

財資中心說，觀察今年報稅速度比去年更快，以網路申報為例，至昨天凌晨的申報戶數為213.8萬戶，比去年同期多5.3%；推測可能與今年稅制變化較大有關，不少民眾選擇提前申報，以降低錯報機會，或確認稅負變化。

財政部提醒，尚未申報的民眾，記得要在5月31日前完稅，下週一（27日）至下週五（31日），各地區國稅局及分局、稽徵所中午將加班收件，31日申報最後一天也會延長收件至晚上7時，網路申報系統則開放至31日晚上24時止。

財政部表示，根據往年經驗，在最後一天才報稅的民眾不少，呼籲大家早點申報，不要擠在最後一刻才網路申報，不然網路速度壅塞，或出現報稅憑證認證失敗、瀏覽器無法使用等技術性問題，就有可能來不及完稅，差個幾分鐘，就得以人工申報補報。（編輯：郭萍英）1080521