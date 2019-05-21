培植離岸風電 沈榮津：像當年推電力設備國產化

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部長沈榮津透過臉書影片談現在台灣培植離岸風電，就像當年他在工業局當科長時推動電力設備國產化，奠定重電機產業基礎，現在也是「再給台灣一次機會」。

經濟部臉書粉絲專頁今天推出「網紅撩經濟」第3集，沈榮津在影片中談到30多歲在經濟部工業局擔任電機科科長時，推動電力設備國產化計畫，要求台電列出發電、輸電、變電、配電等需求清單，由產業公會轉知廠商，帶動業者引進資金、技術、人才，藉此奠定台灣重電機產業基礎。

沈榮津說，現在推離岸風電，「讓我感覺像再給台灣一次機會」，在推動離岸風電建置同時也推動國產化，在台灣建立風機系統、電力設備、水下基礎、海事工程這4大領域能量，建立新產業，以帶動投資、就業機會，又能跟國際大廠合作走向亞太市場。

沈榮津表示，台廠為承接外商業務，都會將兒子、女兒送到海外受訓，以取得相關認證，因此也帶動台灣產業人才升級轉型；而上緯、信邦、永冠等廠商已進入西門子歌美颯，以及日本MVOW與丹麥VESTAS等風機陣營，「就像早期推半導體，有台積電跟聯電，有競爭就有進步」。

台灣發展離岸風電腳步在亞洲保持領先，受到丹麥、澳洲、德國、日本等國關注，沈榮津說，目前已來台開發、設點的國際大廠主要是看中台灣法規、產業基礎、公共設施完備，2025年5.7GW目標明確，且未來還有5GW商機。

沈榮津並表示，未來離岸風電產值約6000億，在彰化20年運轉維運產值也有6000億，並將帶動2萬個就業機會，可以讓彰化年輕人不必離鄉背井就能找到高薪就業機會，他也建議，想投入離岸風電產業的學子可以就讀機械、電機相關科系，若就讀高職，則是「電焊很重要」。（編輯：林興盟）1080521