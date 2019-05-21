威潤進軍國際展覽 搶攻車聯網商機

（中央社記者吳家豪台北21日電）車用衛星定位監控器品牌威潤科技宣布，5月底將於台北國際電腦展（Computex）與東京國際交通系統博覽會（Transport System Expo）上，展出一系列4G LTE新品及車隊、資產管理解決方案。

威潤發布新聞稿指出，在5月28日至6月1日舉行的Computex期間，威潤將展出4G LTE產品線，包括旗艦版衛星定位監控器、隨插即用衛星定位監控器、符合IP68防塵防水等級的資產監控衛星定位監控器、摩托車衛星定位監控器等。

威潤表示，隨著通訊技術的升級，全球各大電信商開始陸續停止2G、3G服務，以釋出更多頻段來提升4G LTE的服務品質；威潤觀察產業發展趨勢，推出多款4G LTE衛星定位監控產品，可以滿足各種應用場景。

此外，威潤也將首度參加5月29日至31日於日本東京舉辦的國際交通系統博覽會，與日本第三大電信商、日本知名商社及國內著名衛星定位運輸管理平台廠商共同展出車隊管理解決方案，搶攻日本車聯網商機。

威潤董事長湯潤濶說，威潤在日本市場耕耘多年，是唯一將車載資通訊產品成功導入日本市場，並已與多家知名企業建立策略合作關係的台灣製造商。此次透過聯合其他大型企業參展與客戶直接互動交流，期能擴大於日本市場的行銷推廣力道，爭取更多大型客戶及大規模的長期訂單，進一步替營收、獲利帶來成長。（編輯：林沂鋒）1080521