百家跨境電商仍未開發票 想拿FB發票等下半年

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）跨境電商開立發票輔導期至年底截止，但據統計，104家具有稅籍的跨境電商中，目前只有包含Google在內的4家跨境電商開發票給消費者，國稅局表示，預計下半年Uber、Apple、Amazon、Facebook等大型電商，會陸續加入。

台北國稅局表示，依規定跨境電商從今年1月1日起就得開立雲端發票，但有1年輔導期，今年之內仍可免罰，明年元旦後若還是不開發票，就要比照國內業者處罰。

統計從年初以來，已經有4家跨境電商開立雲端發票給消費者，包括Google、Sony、美商UpToDate，以及美商Digital River GmbH，下半年包括Uber、Apple、Amazon、Facebook、Expedia等，也都承諾儘快導入雲端發票。

也就是說，從下半年起，民眾向大型或主流跨境電商進行線上消費，也能跟購買實體商品一樣拿到統一發票。舉例來說，民眾在手機上的App Store購買遊戲點數或訂閱音樂串流，未來都可索取發票。

財政資訊中心說，和水費、電信費、電信費等公用事業發票一樣，由於跨境電商是直接導入雲端發票，除非消費者發票中獎，原則上不會印出紙本電子發票。

雲端發票開立的方式相當類似會員載具，例如以電子郵件作為消費者發票載具，雲端發票開立後，會先寄郵件通知，等統一發票開獎，也會替消費者對獎，中獎後再將紙本發票寄給消費者。

台北國稅局統計，從2017年5月跨境電商營業稅課稅新制上路以來，到今年4月止，已辦理稅季登記的跨境電商共有104家，申報繳納營業稅新台幣67億5400多萬元。

在營所稅部分，去年5月申報2017年營所稅時，共有67家來申報繳納，稅收7.02億元。今年5月報稅則已有14家完成申報，申報稅額7.76億元，已超越去年整體申報稅額；隨線上消費規模擴大，跨境電商在台營收增加，預估今年總營所稅收入將遠比去年增加。（編輯：林孟汝）1080521