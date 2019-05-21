浮洲合宜宅十年不准賣 法拍轉手賺逾500萬

（中央社記者韋樞台北21日電）政府當年在新北市板橋區浮洲興建大量合宜宅，且規定十年內不得轉賣。但房仲發現，從去年起已有多戶流入法拍市場，今年5月一戶20樓法拍，罕見在第1拍就被債權人承受，比起當年買入價格足足多出新台幣571萬元。

信義房屋不動企研室專案經理曾敬德指出，板橋浮洲合宜宅從去年開始陸續有物件流入法拍市場，今年5月中標售一戶53.89坪20樓的戶別，結果罕見第1拍就被債權人承受，承受價格為1525萬元，比起當年低價買入價格足足多出571萬元。

曾敬德歸納出去年至今，浮洲合宜宅約有11件法拍戶，觀察這些法拍資料顯示，大概具有3個共同特徵，包括多設定有租約不點交，可避免一般民眾進來搶標；其次則是法拍原因多為清償票款；第三是一拍就被債權人承受，和一般法拍案可能3、4拍才被承受有明顯的差異。

曾敬德認為，浮洲合宜宅數量龐大，多達4000戶，當初交屋時間不一而足，因此距離十年期限尚久，不排除為了突破十年限賣令而走上法拍之路，估計這個方法可能會成為日後合宜宅轉手出售的管道。（編輯：張均懋）1080521