漢來股東會 通過現金股利7元

（中央社記者江明晏台北23日電）漢來美食今天召開股東常會，通過每股配發應稅盈餘2.374元及免稅資本公積4.626元，合計現金股利7元、配發率114%，雙雙打破歷史記錄。

漢來美食今天召開股東常會，通過董事會提案的107年度營業報告書及財務報表、107年度盈餘分派，漢來美食每股配發現金股利7元，包含應稅盈餘2.374元及免稅資本公積4.626元，7元股利和114%配發率均打破歷史記錄，且以5月23日收盤價142.5元來看，現金殖利率約4.9%。

因本次股東常會授權董事長訂定除息基準日等相關事宜，漢來美食已公告6月21日為除息交易日，現金股利發放日訂於7月16日。

另外，漢來表示，本次股東會重點為修訂公司章程，主要是通過以後年度現金股息及紅利的決議層級為董事會決定即可發放，之後再報告股東會，若是發放股票股利，仍應提請股東會決議才能辦理。

漢來美食先前公布的首季財報亮眼，儘管今年4月漢來美食董事會決議結束平均每年虧損約新台幣3500萬元的西安據點，不過在認列第一季西安虧損及預計清算損失對每股盈餘影響數0.58元後，每股盈餘仍達2.65元，改寫歷史同期新高紀錄。

漢來累計1至4月營收12.79億元，較去年同期12.06億元，增加約6.03%，主要是受惠高雄本館海港餐廳改裝後營收創佳績，以及持續展店新餐廳加入營運。（編輯：黃國倫）1080523