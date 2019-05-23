股匯雙殺 台股自萬一關卡波段下跌7.1%

（中央社記者潘智義台北23日電）美中貿易戰持續升溫，美國封殺中國通信大廠華為效應升溫，台股今天重挫近150點，自重新站上11000點關卡後走跌，波段跌幅7.1%；新台幣連6貶，進逼32元關卡。

台北股市加權指數今天終場收在10308.37點，大跌148.85點，跌幅1.42%，成交量放大至新台幣1177.46億元，8大類股僅食品類股小漲，其他各類股全面下跌，尤其機電類股跌勢最重。

處理器矽智財（IP）龍頭大廠英商安謀（ARM）加入制裁華為行列，暫停與華為往來，恐影響華為採用安謀為架構的晶片開發；華為供應鏈成為今天股票下跌的重災區，晶圓代工龍頭台積電收在230元低點，下跌3.36%。系統組裝大廠鴻海收在最低點71.5元，下跌3.38%。光學鏡頭大廠大立光收在3800元，大跌6.98%。

台股在5月2日重新站上11000點之上，5月3日來到11096.30點波段高點後一路走低，今天盤中一度跌破10300點整數關卡，但收在10308.37點，自5月3日迄今共14個交易日，波段下跌787.93點，跌幅7.1%。

新台幣兌美元連6貶，今天收在31.547兌1美元，小貶1.7分，續創逾28個月新低。

新台幣自今年初的30.794兌1美元一路走貶，在5月13日貶破31元關卡，但昨天新台幣兌美元收在31.530兌1美元，貶破31.5元關卡。若美中貿易戰持續增溫，新台幣兌美元續貶，則距2017年1月上旬的32元兌1美元關卡已不遠。（編輯：黃國倫）1080523