布袋戲裡悟人生 賴正鎰要把義氣傳給下一代

（中央社記者蔡芃敏台中25日電）進入商總理事長賴正鎰辦公室，很難不注意一尊顯眼的關公戲偶。布袋戲不僅是賴正鎰重要的兒時記憶，也讓他悟出「講義氣」的人生道理，未來他將抓緊時間，保存台灣珍貴的傳統文化，留給下一代。

賴正鎰出身雲林草嶺，從旅遊業起家，後來以房地產打出名號。由於祖父教漢文，家裡藏書豐富，也讓他養成了閱讀習慣，從小熱衷歷史、傳記文學。他從布袋戲接觸三國演義、孫子兵法等經典名著，也從中汲取了生意經、人生道理。

布袋戲是台灣庶民文化一環，不論是宮廟酬神、日常娛樂，總能吸引民眾聚集，賴正鎰的童年也不例外。當時黃俊雄的霹靂布袋戲風靡全台，賴正鎰為了趕上電視播映時間，練就了好腳力，原本從學校到家裡一個小時路程，他只要20分鐘就可以抵達，直到現在，爬山仍是他主要的休閒活動。

賴正鎰說，小時候他常把雙手當成戲偶，一個人就開始分飾兩角，演起布袋戲，還因此常討媽媽罵「你在幹什麼」。

為了讓布袋戲玩起來有模有樣，他還會邊放鞭炮、敲錘子，製造聲光效果，他笑稱自己是「金光戲」的始祖。談起現代布袋戲，賴正鎰搖搖頭，「那已經不是布袋戲了」。

他應記者要求，雙手套上戲偶，擺好架勢，即興演上一段：「我是趙子龍，關公在上，與眾軍官一同打拚⋯」；對中間有些停頓，賴正鎰笑笑不好意思地說，因為時間久遠，台詞有點忘記了。

賴正鎰迄今收藏的布袋戲偶至少上百尊，大部分是20多年前向經營戲班的舅舅買來的。這些戲偶的歷史少則30年、多則50年，大部分來自中國福建，它們五官作工細緻，服裝刺繡講究，不過，也看得出歲月留下的痕跡。然而念舊的賴正鎰堅持不送修，因為這樣才能保有戲偶原來的味道。

賴正鎰辦公室裡的關公戲偶，代表關公對他的影響，賴正鎰縱橫商場多年，一直牢記關羽的忠貞、守義。他說，堅持做對的事情一定會樹敵，但在這個「義氣幾乎不存在」的年代，他還是認為，人與人相處應該講求義氣。

賴正鎰說，某次餐敘上遇見金管會主委顧立雄，意外發現外省背景的顧立雄也是布袋戲迷，他當時主動邀歌，唱了一曲「苦海女神龍」，顧立雄則是以「英雄路」回敬，現場氣氛立刻熱絡起來。

不只愛唱布袋戲主題曲，賴正鎰也熱愛經典老歌，每年固定舉辦文化之夜，邀請「旋風歌后」龍飄飄、尤雅等老歌手表演，他和來賓們聽得開心，這些老歌手也因為有了重聚機會，不少人向他道謝。

賴正鎰說，他已經62歲了，未來會慢慢空出時間，找適當的空間展示多年來的收藏品，分享給大眾，尤其這些收藏品都蘊含台灣傳統文化，豐富了他的童年，更必須好好地留給下一代。1080525