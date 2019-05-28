寒舍董事長蔡伯翰拚新客源 賴英里續任董事

（中央社記者江明晏台北28日電）寒舍今天董事改選結果出爐，蔡伯翰續任董事長，賴英里等人續任董事。蔡伯翰在股東會上表示，喜來登裝修完工重拾動能，礁溪寒沐將強化海內外布局，集團將爭取印度、澳洲、歐洲等高端客群。

寒舍餐旅集團今天召開股東會，前董事長賴英里去年7月請辭，由蔡伯翰接棒，今年是他首度以董事長身分主持股東會，會中通過配發每股1元現金股利，以及新任董事名單，包括蔡伯翰、寒樁公司代表人賴英里、宣威投資公司代表人蔡佳萱、東方美企業公司代表人呂恩政、東方美企業公司代表人鄭娟芳、正弦資訊管理公司代表人朱志威及蔡伯府共7席董事，和3名獨董張樑、凌美琦、陳建平。

值得注意的是，先前因個人因素請辭董事長的賴英里續任本屆董事，寒舍今天也並召開董事會，通過由蔡伯翰續任董事長。

寒舍目前共有3個營業據點，分別是位於台北車站商圈的台北喜來登大飯店、信義商圈的寒舍艾美酒店，均定位國際五星品牌商務酒店，2017年底於宜蘭成立首個自有品牌的溫泉度假飯店「礁溪寒沐酒店」，開幕已逾一年。

觀察2018年，寒舍因加入礁溪新據點帶動全年合併營收年增近4%至43.6億元，去年合併稅後淨利1.14億元，受礁溪寒沐初期經營成本較高影響，獲利略減0.05億元，每股盈餘1.02元，低於2017年的1.06元。

展望2019年，蔡伯翰指出，由於去年前3季受到喜來登裝修影響，約有25%的房客無法銷售，目前裝修已於去年11月底全數完工，重拾營運動能、蓄勢待發，為未來奠定良好的基礎；礁溪寒沐在競爭激烈的市場中脫穎而出，明年將以更鮮明的業務策略進一步推廣，強化國際旅客及國內企業獎勵旅遊（MICE團）市場。

他表示，寒舍在整合集團各飯店資源後，未來將積極拓展新客源，希望爭取更多印度、澳洲、歐洲與東南亞的高端客群。過往，東南亞人來台多為團客，且消費力不高，但慢慢已有高消費力的散客來台，這是寒舍全力拓展的市場。今年將以多項計畫帶動團隊持續前進，譬如打造資源平台，整合銷售能力、並建立更強的認知度，開拓如韓國、馬來西亞、泰國新市場，以及提升管理效能等等。（編輯：楊凱翔）1080528